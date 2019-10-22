نقل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 03:32 مساء

أُدخل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى بعد تعرّضه لكسر في الحوض جراء سقوطه مجددا في منزله، بحسب ما أعلنت منظّمته الثلاثاء.

وطمأن مركز كارتر الذي وصف الكسر بأنه «طفيف» إلى أن الرئيس الأسبق «معنوياته جيدة ويتوق للعودة إلى منزله» في ولاية جورجيا، وفق «فرانس برس».

وكارتر أكبر رئيس أميركي معمّر ويبلغ 95 عاما، وكان قد تعرّض في 6 أكتوبر لجرح في الرأس بعد سقوطه في منزله استدعى 14 غرزة. لكن الرئيس الديموقراطي الأسبق الذي تولى الحكم من العام 1977 حتى العام 1981 شارك في اليوم التالي في حفل موسيقي لنشطاء في الشان الإنساني، وبدا وجهه متورّما وفوق حاجبه ضمادة كبيرة.

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