ترامب «متعاطف» مع تركيا ضد الأكراد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 01:30 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ارشيفية: إنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين إنه يتعاطف مع موقف أنقرة التي تعتبر أن الأكراد السوريين يرتبطون بمتمردي حزب العمال الكردستاني، داخل أراضيها وهم بالتالي يشكلون تهديدا أمنيا لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح ترامب إن تركيا كانت تنوي منذ فترة طويلة شن عملية عبر الحدود لإخراج القوات الكردية من المنطقة الأمنية، مضيفا أنه قرر عدم إبقاء العناصر الأميركيين هناك وسط المعارك، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن ترامب، الاثنين، أن عددا محدودا من الجنود الأميركيين سيبقون في سورية، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن، بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.

وتساءل «لمَ قد نترك جنودنا وسط مجموعتين كبيرتين تخوضان قتالا من المحتمل أن يشارك فيه مئات الآلاف؟ لا أظن ذلك».

وعقب انسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سورية، حيث شنت تركيا عملية ضد الأكراد، قال ترامب إن «العدد المحدود» من القوات الأميركية سينتشر في جزء مختلف تماما من سورية بالقرب مع حدودها مع الأردن وإسرائيل، مؤكداً أن مجموعة أخرى من الجنود ستقوم بـ«حماية النفط».

والهجوم التركي على الاكراد معلق منذ الخميس بعد اتفاق مع واشنطن، على أن تنتهي الهدنة الثلاثاء في الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش.

وقال ترامب في البيت الأبيض «لدينا جنود في قرى بشمال شرق سورية قرب حقول النفط.. هؤلاء الجنود المتواجدون في تلك القرى ليسوا في طور الانسحاب»، مضيفا «قلت دائماً.. إذا كنا سننسحب فلنحم النفط.. الولايات المتحدة يمكن أن ترسل واحدة من كبرى شركاتنا النفطية للقيام بذلك في شكل صحيح».

وأكد ترامب أن عملية حماية الموارد النفطية في المنطقة ستضخ أموالا للأكراد.

الأكراد ليسوا ملائكة
وأعلنت واشنطن في 13 أكتوبر سحب نحو الف جندي من سورية بعد خمسة أيام من بدء الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد.

وقال الرئيس الأميركي «لقد ساعدنا الأكراد» على وقع انتقادات دولية كثيفة طالته منذ إعلان سحب الجنود الأميركيين، لكنّه كرر أن الاكراد «ليسوا ملائكة»، مضيفا «لم نقطع يوما تعهدا للأكراد بأننا سنبقى للأربع مئة سنة المقبلة لحمايتهم».

وشكك ترامب في القدرات القتالية للأكراد الذين غالبا ما يضرب المثل بانضباط وفاعلية مقاتليهم، قائلا إنهم استفادوا من إسناد سلاح الجو الأميركي.

وقال ترامب «كثر يكونون جيدين عندما يقاتلون إلى جانبنا»، مضيفا «عندما يكون لديك طائرات بعشرات مليارات الدولارات تقصف على عمق عشرة أميال (16 كلم) من خطوطك الأمامية يكون القتال أسهل بكثير».

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