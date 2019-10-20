«سوريا الديمقراطية» تنسحب بالكامل من رأس العين الحدودية مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 04:46 مساء

انسحبت قوات «سوريا الديمقراطية» بشكل كامل من مدينة رأس العين الحدودية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذًا لاتفاق تركي - أميركي لوقف إطلاق النار ينص على انسحاب مقاتليها من منطقة حدودية.

وينص الاتفاق على انسحاب تلك القوات من منطقة بعمق 32 كيلومترًا لم يحدد طولها. وأكدت قوات «سوريا الديمقراطية»، السبت، أنه بمجرد السماح لمقاتليها بمغادرة رأس العين، ستسحب قواتها من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض بطول نحو 120 كيلومترًا. لكن أنقرة تصر على انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة بطول 440 كيلومترًا من الحدود العراقية إلى نهر الفرات، بحسب «فرانس برس».

 

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