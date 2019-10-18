مقتل ثلاثة مسلحين بعد هجوم على مطار في البرازيل

رجال أمن برازيلين بعد تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في مطار فيراكوبوس، 17 أكتوبر 2019 (ا ف ب)

داهم مسلحون مدججون بالأسلحة مطارا في البرازيل، أمس الخميس، في حادث سرقة أموال من عربة مصفحة واحتجاز أم وطفل كرهائن، وأعلنت الشرطة مقتل 3 مسلحين في الحادث، وفق «فرانس برس».

وقالت متحدثة باسم الشرطة العسكرية للوكالة الفرنسية، إنّ ثلاثة مهاجمين قتلوا خلال الحادث الذي بدأ في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) في صالة البضائع في مطار فيراكوبوس على بعد 100 كلم من ساو باولو، وقتل مسلحان وأصيب شرطي بجروح أثناء تبادل لإطلاق النار في صالة المطار.

واستخدمت عدد من الشاحنات لإعاقة السير على طريق سريع يؤدي للمطار، في محاولة على ما يبدو لعرقلة وصول الشرطة لموقع الهجوم.

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ونجح مسلح على الأقل في الهروب لمنطقة سكنية مجاورة حيث احتجز أما وطفلها كرهائن في منزلهما، حسب ما ذكرت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية. وذكر موقع «جي وان» الإخباري أنّه تم إطلاق سراح الرهائن بعد أن قام قناص بقتل المسلح.

وقالت الشركة المشغلة للمطار، إنّ المهاجمين دخلوا لصالة البضائع على متن شاحنتين تماثلان شاحنات مسؤولي سلطات الطيران.

وأوضحت الشرطة أن المهاجمين المسلحين هربوا بمبالغ غير محددة من شاحنة مصفحة تابعة لشركة برينكس الأميركية.

وياتي حادث الخميس بعد ثلاثة أشهر من سرقة ذهب قيمته نحو 30 مليون دولار من مطار ساو باولو الدولي، وكانت شركة «برينكس» تنقل المعن النفيس حينها أيضا.