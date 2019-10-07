بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 02:17 مساء
الرئيس الرويس فلاديمير بوتين يتنزه في غابات سيبيريا، 6 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

عشية الاحتفال بعيد ميلاده الـ67 الذي يصادف اليوم الإثنين، أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلة نهاية الأسبوع في غابات سيبيريا برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو يتنزه وسط الطبيعة ويجمع الفطر، بحسب صور نشرها الكرملين.

وفي اللقطات كان بوتين يرتدي لباسا من اللون الكاكي ونظارات شمس ويعتمر قبعة وهو يتنزه وسط الطبيعة في جمهورية توفا قرب الحدود مع منغوليا التي تعد من المناطق النائية والفقيرة في روسيا، وكالعادة كان يرافقه وزير الدفاع الذي يتحدر من هذه المنطقة، وفق «فرانس برس».

وفي الفيديو الذي نشره الكرملين يظهر بوتين وهو يجمع الفطر والتوت البري والصنوبر، أو يستخدم منظارا، أو يلتقط صورا ووراءه الجبال.

ويقول بوتين بصوت تعب في الشريط: «لقد تسلقنا الجبال فوق السحاب على ارتفاع ألفي متر».

وهذه تغطية إعلامية معهودة بالنسبة لبوتين الذي ظهر في سنوات سابقة في عيد ميلاده وهو يصطاد السمك أو يحلق في طائرة شراعية مع طيور مهاجرة أو أثناء الغطس.

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