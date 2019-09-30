ترامب يطلب مقابلة مخبر «مكالمة أوكرانيا»: أستحق لقاء من يتهمني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية).

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في مقابلة المخبر المجهول الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني.

وكتب ترامب على موقع «تويتر» أمس الأحد: «على غرار أي أميركي، أنا أستحق أن ألتقي بمَن يتهمني، وبأي شخص زوده بالمعلومات»، مضيفا: «هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ عواقب وخيمة!»، حسب ما نقلت «فرانس برس»، اليوم الاثنين.

ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسؤولين عنه بأن ترامب طلب تدخل أوكرانيا عبر التحقيق في نشاطات خصمه الرئيس في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدث الديمقراطيون والجمهوريون عن صدقية هذا المخبر ويتبادلون اتهامات بالفساد.

وفي محادثته الهاتفية نهاية يوليو مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، مارس ترامب ضغوطا على كييف، على حد قول الديمقراطيين، رابطا ضمنا التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أميركية إلى الدولة الأوروبية.

وفتح الديمقراطيون هذا الأسبوع تحقيقا بحق ترامب بهدف عزله، وهو أمر مستبعد حتى الآن. وفي حال صوت مجلس النواب حيث الغالبية الديمقراطية، على عزل ترامب، وهو ما قد يحصل الشهر المقبل، يتعين على مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية التصويت على هذه الإجراءات بالثلثين.