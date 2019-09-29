المحافظون يحصلون على الغالبية في الانتخابات النمساوية

أظهرت توقعات ما بعد التصويت نشرها التلفزيون العام فوز المحافظ سيباستيان كورتز في الانتخابات التشريعية الأحد في النمسا، وهي نتائج ستسمح له بالعودة إلى الحكم بعد أربعة أشهر من انهيار الائتلاف الحاكم إثر فضيحة إيبيزا.

وسيحصل المحافظون من الحزب الشعبي على 37,2% من الأصوات، أما حزب الحرية اليميني المتطرف فقد ينال 16% متراجعاً نحو عشر نقاط عن انتخابات عام 2017. ويجب أن يحصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي على 22%، أما الخضر الذين حصدوا 4% في انتخابات 2017، فمن المتوقع حصولهم على 14,3% من الأصوات، وفق «فرانس برس».