انفجار قرب مركز اقتراع فور فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية بأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 09:21 صباحا

أصيب 15 شخصًا في انفجار وقع، اليوم السبت، قرب مركز اقتراع في قندهار بجنوب أفغانستان، فور فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تعترض عليها حركة «طالبان» الإرهابية.

وقال مسؤول في مستشفى ميرويس لـ«فرانس برس»: «أصيب 15 شخصا جميعهم رجال بجروح ونقلوا إلى المستشفى»، في أول عمل عنف يسجل في أفغانستان منذ فتح مراكز الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وفتحت مراكز الاقتراع، السبت، أبوابها في كل أنحاء أفغانستان لاختيار رئيس للبلاد، حسب ما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات. وقال المتحدث إن «التصويت بدأ في كل أرجاء البلاد»، في وقت كانت حركة طالبان حذرت نحو 9.6 مليون ناخب للابتعاد عن مراكز الاقتراع.

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