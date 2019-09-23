ترامب لا يستبعد لقاء روحاني هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 11:45 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه لا يمكنه أن يستبعد إجراء لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني، خلال تواجدهما في الامم المتحدة هذا الأسبوع، لكن لا شيء مقررا في الوقت الراهن.

وقال للصحفيين «أنا لا استبعد أي شيء»، مضيفا «لا شيء مقررا في هذه اللحظة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتستمر التكهنات حول الاجتماع التاريخي المحتمل بين الزعيمين الأميركي والايراني في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن إمكانية حدوث مثل هذا اللقاء تضاءلت إلى حد كبير في أعقاب الهجوم على منشآت نفطية سعودية حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجمع بين الطرفين، لكن ترامب رد على هذه الجهود الإثنين، بالقول «لا نحتاج الى وسيط»، مشيرا إلى أن الإيرانيين «يعلمون بمن عليهم الاتصال».

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