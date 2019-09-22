مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية بيدرسون في دمشق لتشكيل لجنة دستورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 08:19 مساء

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون الأحد إلى دمشق حيث سيعقد مشاورات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية في هذا البلد الذي يعيش حرباً منذ عام 2011.

وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها، وفق «فرانس برس».

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وأكد بيدرسون عند وصوله إلى العاصمة السورية «أنتظر بفارغ الصير لقائي غداً(الإثنين) مع وزير الخارجية»السوري»، مذكراً بـ«اللقاءات المثمرة» التي أجراها مع المعلم خلال زيارته الأخيرة لدمشق في يوليو. وقال الدبلوماسي النرويجي الذي تسلم مهامه في يناير أنه منذ ذلك الحين تمّ تحقيق «تقدّم»، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أنّ الأطراف السوريين توصّلوا إلى «اتفاق» على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد.

وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار وانتقال سياسي في سورية، على تشكيل هذه اللجنة. ويفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام خمسين منهم والمعارضة خمسين آخرين بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.

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ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة. وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.

وبحسب صحيفة الوطن السورية، قد يقوم بيدرسون بإعلان رسمي بصدد اللجنة بمناسبة اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في 30 سبتمبر. وتمكن النظام السوري بدعم من موسكو من استعادة السيطرة في السنوات الأخيرة على نحو 60% من الأراضي السورية.

ومنذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011، تولى أربعة مبعوثين للأمم المتحدة الملف، ولم ينجح أسلاف بيدرسون في إيجاد حلّ للحرب التي ازدادت تعقيداً خلال السنوات، وأسفرت عن مقتل 370 ألف شخص، ونزوح ولجوء الملايين.

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