الأرجنتين.. محاكمة رابعة لكريستينا كيرشنر في قضية فساد

كريستينا كيرشنر في حفل تقديم كتابها «بصدق», 19 يوليو 2019 (أ ف ب)

تواجه الرئيسة الأرجنتينية السابقة، كريستينا كيرشنر، محاكمة رابعة في قضية فساد، في حين أنها مرشحة لمنصب نائبة الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نهاية أكتوبر المقبل.

وهذه القضية الجديدة على ارتباط بالملف المعروف في الأرجنتين باسم «دفاتر الفساد»، الذي تتهم إدارة كيرشنر فيه بتقاضي رشاوى لقاء منح مناقصات عامة، ولم يعلن بعد تاريخ المحاكمة في القضية الجديدة، وفق «فرانس برس».

وتقول كيرشنر (66 عاما)، العضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني، التي تتمتع بحصانة برلمانية جزئية، إنها ضحية اضطهاد سياسي من قبل حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري.

كانت النيابة العامة أمرت بوضع كيرشنر رهن التوقيف الاحترازي في القضية، لكن حصانتها البرلمانية جنبتها السجن لا المحاكمة، وكشفت فضيحة «دفاتر الفساد» في الأول من أغسطس بعد نشر مضمون دفاتر دون فيها سائق أحد المسؤولين بدقة أماكن وتواريخ تسليم أكياس من المال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العامة.

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وحسب المدعي العام، كارلوس ستورنيلي، تصل قيمة الرشاوى بين عامي 2005 و2015 إلى 160 مليون دولار.

وبعد انتخابها رئيسة لولايتين بين 2007 و2015، كيرشنر مرشحة لمنصب نائبة الرئيس إلى جانب المرشح الرئاسي ألبرتو فرنانديز. وهي حاليا أبرز وجوه المعارضة ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة، بينما «تواجه 13 تحقيقا وأحيلت حاليا على القضاء في أربع قضايا».

وعلى الرغم من تهم الفساد، يتصدر فرنانديز وكيرشنر استطلاعات الرأي لانتخابات 27 أكتوبر، متقدمين على ماكري المرشح لولاية ثانية، غير أنه في موقع ضعيف نتيجة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها الأرجنتين.