الأرجنتين تفرض قيودا على الصرف بالعملات الأجنبية لتهدئة الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 12:41 مساء
أمين صندوق في متجر في بوينس آيرس يحصي أوراقا نقدية من عملة البيزو،15 أغسطس 2019، (فرانس برس)

أعلنت الأرجنتين، الأحد، فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية، في نهاية أسبوع مضطرب في أسواق المال، شهد تراجعا حادا في سعر «البيزو» عملة الأرجنتين.

وسيتعين على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية، وفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، وفق «فرانس برس».

وفي إجراءات أخرى، سيتطلب تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إذنا حكوميا. ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.

لكن لم تفرض قيودا على عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية، وهو إجراء مطبق منذ أواخر 2001 وانطلاق شرارة أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ الأرجنتين. وستطبق جميع الإجراءات الجديدة حتى 31 ديسمبر.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.

وشدد المرسوم الذي نشر الأحد على ضرورة فرض القيود على صرف العملة موقتا «لضبط نظام صرف العملة بشكل أكبر وتقوية الوظيفة الطبيعية للاقتصاد».

وتشهد الأرجنتين انكماشا منذ 2018، وتبذل سلطاتها جهودا مضنية لمحاربة البطالة والتصدي لتضخم تخطى نسبة 55%، هي من الأسوأ في العالم.

وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الإنقاذ البالغة 56 مليار دولار، والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

وقال الصندوق إنه يدرس التدابير الجديدة التي اتخذتها حكومة ماكري.

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