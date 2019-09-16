إيران تستبعد عقد لقاء بين روحاني وترامب في الأمم المتحدة

أعلنت إيران أنها لا تخطط لترتيب لقاء بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، عباس موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، «لم نخطط لاجتماع من هذا النوع، ولا أعتقد أن أمرا كهذا قد يحدث في نيويورك».

وتشهد العلاقة بين البلدين توترات منذ تولي ترامب منصبه في البيت الأبيض، إذ انسحب من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، الذي أبرم بين طهران وأميركا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ومازالت الوساطات تحاول العودة إليه.