ترامب ينفي تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 09:09 صباحا
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، 3 مارس 2019، (ا ف ب)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، معلومات تحدّثت عن إمكان أن تكون إسرائيل «تجسّست» على البيت الأبيض، مؤكّداً من جديد أنّ علاقته بالدولة العبرية «ممتازة»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب: «لا أصدّق ذلك، لا أعتقد أنّ الإسرائيليّين يتجسّسون علينا، يصعب عليّ تصديق ذلك»، مضيفا: «كلّ شيء ممكن، لكنني لا أصدّق هذا».

وكان موقع بوليتيكو ذكر أنّ مسؤولين أميركيّين يعتقدون أنّ إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزةً عدّة تُسمّى «ستينغ راي» اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بثّ الأبراج الخلويّة لاعتراض مكالمات ورسائل نصّية.

التجسس على ترامب
وكتب الموقع «من المرجّح أنّ الأجهزة معدّة للتجسّس على الرئيس دونالد ترامب وفق (رواية) أحد المسؤولين السابقين إضافةً الى مساعديه الكبار والمقرّبين منه. ومع ذلك ليس واضحاً إن كانت الجهود الإسرائيليّة قد نجحت».

وكانت إسرائيل حليفة واشنطن أصدرت في وقت سابق نفيا قاطعا. وبالمثل، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس حصول ذلك، مندّدا بـ«الرواية المُلفّقة»، حسب تعبيره، وأكمل: «لديّ مبدأ توجيهي: لا تجسّس على الولايات المتّحدة.. هذا المبدأ محترم من دون استثناءات».

وقال ترامب، الخميس، إنّ علاقته بإسرائيل «ممتازة»، مُذكّراً بالانسحاب الأميركي من الاتّفاق النووي الموقّع بين إيران والدول العظمى في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من الحكومة الإسرائيليّة.

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