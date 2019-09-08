فرنسا: الانتقال الديموقراطي في تونس يسير بشكل صحيح

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أن «الانتقال الديموقراطي في تونس يتم بشكل صحيح»، وذلك قبل اسبوع من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

وقال لودريان في مقابلة تلفزيونية «إن فرنسا تلاحظ أن الانتقال الديموقراطي في تونس يتم بشكل صحيح»، مضيفاً «إنها ديموقراطية شابة، والدستور حديث العهد، إنها الدولة الاولى التي دخلت الربيع العربي، لكنه ربيع تواصل عبر الطرق الديموقراطية»، وفق «فرانس برس».

وتابع الوزير الفرنسي «أدت وفاة الرئيس (الباجي قايد) السبسي الى تسريع الروزنامة، لكن العملية تتواصل وهذا أمر مشرف». وتمت الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة في الخامس عشر من سبتمبر بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في الخامس والعشرين منيوليو.

وردا على سؤال عن وضع أبرز المرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية وبينهم الإعلامي نبيل القروي الذي أودع السجن، قال لودريان «هناك 26 مرشحا ولن أتخذ موقفا من هذا او ذاك من المرشحين». وتابع لودريان «هناك قضاء في تونس وأنا احترمه، وهناك دستور وأنا احترمه، وما أتمناه هو أن يتم الانتقال الديموقراطي في أفضل شكل ممكن».

وكان القضاء وجه الى القروي في الثامن من يوليو تهمة تبييض أموال وأوقف في الثالث والعشرين من أغسطس. وقام عناصر من الشرطة في ثياب مدنية بمحاصرة سيارته واعتقاله في الشارع لدى عودته من جولة انتخابية. ويؤكد انصاره ان هذا التوقيف غير قانوني، ويتهمون منافسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء اعتقاله، الامر الذي نفاه الاخير.

ورفض القضاء التونسي الثلاثاء الماضي طلبًا لإطلاق سراح القروي، لكن ترشحه لا يزال قائما ما دام لم يصدر حكم بحقه.