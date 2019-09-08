مرشح ثالث ينافس ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 09:09 مساء

أعلن الحاكم الجمهوري السابق مارك سانفورد الأحد ترشحه للانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري ضد الرئيس دونالد ترامب استعدادا لانتخابات العام 2020 الرئاسية الأميركية، ليصبح الجمهوري الثالث في السباق لنيل ترشيح الجمهوريين.

وقال سانفورد في تصريح لشبكة فوكس نيوز «أعتقد ان الحزب الجمهوري قد أضاع البوصلة»، مشددا خصوصا على الديون «غير المعقولة» التي تلقي بثقلها على الدولة محملا ترامب مسؤولية هذا الأمر، وفق «فرانس برس».

وقال في هذا الإطار «لقد أعلن الرئيس نفسه ملك الديون، وهو يبدو معتادا لا بل مرتاحا مع هذه المستويات من الديون التي ستأخذنا في النهاية، بحسب رأيي، في الاتجاه الخطأ». وتسلم سانفورد منصب حاكم كارولاينا الجنوبية من 2003 الى 2011 كما فاز بولايتين كنائب عن المنطقة نفسها.

وردا على سؤال حول فرصه في هزيمة ترامب قال «لا أحد يعلم»، وسبق أن أعلن جمهوريان اثنان مغموران عزمهما على تحدي ترامب، هما الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد، والسناتور السابق جو والش.

ومع أنه من المستبعد جدا أن تعرقل هذه الترشيحات تسمية ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات العام 2020 ، فانها تدل على وجود جيوب مقاومة له داخل الحزب. ونقلت وسائل اعلام اميركية أن المسؤولين الجمهوريين في ولايات عدة مثل كارولاينا الجنوبية ونيفادا واريزونا، ينوون عدم اجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح الجمهوري، وسيختارون ترامب مباشرة.

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