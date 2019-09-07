ترامب: تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا «خطوة أولى عملاقة نحو السلام»

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التبادل التاريخي للسجناء السبت بين روسيا وأوكرانيا «قد يكون خطوة أولى عملاقة نحو السلام»، مهنئا البلدين اللذين يخوضان نزاعا منذ خمسة أعوام.

وكتب ترامب أيضا على تويتر «خبر جيدا جدا»، وفق «فرانس برس».