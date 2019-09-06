مدير وكالة الطاقة الذرية يلتقي مسؤولين كبارا في إيران الأحد

وكالة الطاقة الذرية (أرشيفية: إنترنت)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الجمعة، أن مديرها العام سيلتقي مسؤولين إيرانيين كبارا في طهران يوم الأحد المقبل.

وحسب «فرانس برس»، قالت الوكالة في بيان إن «المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا سيتوجه إلى طهران، السبت، للقاء مسؤولين إيرانيين كبار الأحد المقبل»، وذلك مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة حول الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

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من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن قرار إيران خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي بشكل أكبر هو أمر «مرفوض»، مطالبا الأوروبيين بـ«إنهاء الابتزاز الذي تمارسه طهران». وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «احتفاظ إيران بقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم يؤكد ضعفا بنيويا في الاتفاق الإيراني».

وبدأت إيران، في مايو، تتنصل تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، الذي وقع العام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وذلك ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.

وأعلنت طهران، الأربعاء، مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي، على أن تعلن، غدا السبت، تفاصيل هذه المرحلة.

وأضاف بومبيو عبر «تويتر»: «نحن واثقون أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي أمم متحضرة، ستتخذ إجراءات حاسمة لوضع حد للابتزاز النووي، الذي تمارسه إيران».

والدول الثلاث المذكورة متمسكة باتفاق 2015 وموقعة عليه، وتكثف جهودها في محاولة لإقناع إيران بالحفاظ على التزاماتها في إطار الاتفاق، رغم العقوبات الشديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.