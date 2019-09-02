فقدان 30 شخصًا في حريق على متن سفينة قبالة سواحل كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 07:28 مساء
رجل إطفاء يحاول إخماد حريق على متن سفينة قبالة سواحل جزيرة سانتا كروز في كاليفورنيا. (أ ف ب)

تخشى السلطات الأميركية، الإثنين، حصيلة قتلى مرتفعة جراء حريق ضارٍ على متن سفينة سياحية قبالة سواحل كاليفورنيا، حيث اُعتُبر في عداد المفقودين 34 راكبًا حوصروا على الأرجح بالنيران أثناء نومهم.

والسفينة التي يبلغ طولها 22 مترًا والمجهَّزة لرحلات بحرية مخصصة للغطس، غرقت عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، حسب ما أعلن جهاز خفر السواحل الأميركي، وفق «فرانس برس».

وتغرق السفينة حاليًا على عمق عشرين مترًا وعلى بعد عشرين مترًا فقط من ساحل جزيرة سانتا كروز قبالة سانتا باربارا. وأوضح خفر السواحل أن جزءًا من مقدمة السفينة فقط لا يزال ظاهرًا على سطح المياه. ولم يتمكن خفر السواحل من تأكيد وفاة الركاب في الوقت الراهن.

وفي المجمل، كان على متن السفينة 39 شخصًا لكن خمسة من بينهم، هم أفراد الطاقم، تمكنوا من مغادرتها عبر وسائلهم الخاصة وأنقذتهم سفينة أخرى. وبسبب عدم تمكنها من الوصول إلى متن السفينة، لم تعطِ فرق الإنقاذ حصيلة دقيقة، صباح الإثنين، لكنها قالت إنها تتوقع سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال بيل ناش، الناطق باسم مقاطعة فينتورا، لشبكة «سي إن إن»: «إنها سفينة كبيرة ونعرف أن هناك عددًا كبيرًا من القتلى. ليس لديّ عدد محدد». من جهته، أكد الضابط في خفر السواحل، أيرون بيميس، أن ليس لديه «معلومات بشأن ناجين محتملين في هذه المرحلة».

وصرّح لقناة «سي إن إن» أن «أفراد الطاقم الخمسة تمكنوا من مغادرة متن (السفينة) لأنهم كانوا في المقصورة الرئيسية. وأضاف: «بحسب المعلومات التي لدينا، فإن الركاب حوصروا بالنيران».

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