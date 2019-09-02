وفاة السفير الروسي لدى القاهرة والخارجية المصرية تعزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 07:17 مساء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في مستشفى بالقاهرة عن عمر يناهز 68 عامًا، وأشارت الخارجية الروسية إلى أن كيربتشينكو توفي، الاثنين، في المستشفى بشكل مفاجئ.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ،، عن «خالص تعازي الوزارة في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، متمنياً أن يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان»، بحسب بيان لوزارة الخارجية على صفحتها الرسمية.

وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

وخدم كيربتشينكو في العديد من البلدان العربية، حيث كانت بدايته في السعودية في عام 1991-1995، وبعد ذلك خدم في الإمارات منذ عام 1998 حتى عام 2000، وخدم بعد ذلك في ليبيا من 2000 إلى 2004، ثم بعد ذلك في سورية من 2006 إلى 2011، وأخيرًا في مصر من 2011 إلى أن وافته المنيّة.

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