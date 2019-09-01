مقتل تسعة أشخاص في تحطم مروحية في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 05:43 مساء
مسعفون يحملون جثة أحد ركاب الطائرة الفلبينية التي تحطمت في مدينة كالامبا جنوب مانيلا، 1 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

قتل تسعة اشخاص في سقوط مروحية إسعاف في منتجع قرب العاصمة الفلبينية الأحد، ما تسبّب بحريق كبير ودفع سكانا محليين للهرب، على ما أعلنت السلطات.

وقالت سلطات الطيران الفلبينية إنّ الطائرة المروحية كانت تنقل مريضا وفريقا طبيا من جنوب البلاد إلى مانيلا حين اختفت من شاشات الرادار على بعد 25 ميلا بحريًا (46 كلم) من العاصمة، وفق «فرانس برس».

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد اصطدام المروحية بمبنى تصاعدت ألسنة اللهب منه فيما كان سكان يطلبون النجدة في مدينة كالامبا جنوب العاصمة مانيلا. وبعد إطفاء الحريق، عثرت السلطات على تسع جثث يعتقد انهم جميع من كانوا في المروحية، على ما أفاد مسؤول الطوارئ المحلية جيفري رودريغيز.

وقال رودريغيز «لا أحد نجا من هذا الحادث. نعتقد أنّ كل ركاب الطائرة قتلوا»، مؤكدا العثور على سبع جثث في الحطام. وذكرت الشرطة أنّ شخصين اصيبا في الحادث تم نقلهما إلى المستشفى، لكنها لم تصدر أي بيانات عن حال اولئك الموجودين في المنتجع حيث سقطت الطائرة.

وحوادث الطائرات الصغيرة شائعة في الفلبين، ففي مارس 2018، قتل عشرة اشخاص حين سقطت طائرة اثناء إقلاعها من بلدة بلارديل قرب مانيلا، هم ستة اشخاص كانوا فيها وأربعة آخرون على الأرض.

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