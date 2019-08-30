إيقاف برلماني في هونغ كونغ خلال حملة اعتقالات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 01:54 مساء

أوقف نائب برلماني مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ الجمعة، للمرة الأولى منذ بدء الحركة الاحتجاجية التاريخية في المستعمرة البريطانية السابقة في يونيو، حسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت عن حزب النائب.

وأشار حزبه الحماس المدني، على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن النائب تشيغ تشونغ، تم إيقافه ضمن حملة اعتقالات، فيما تحدثت الشرطة عن ضبط رجل في الـ 35 من عمره، معرفة عنه باسم عائلته فقط «تشينغ»، وقالت إنه كان ملاحقاً بتهمة «التآمر بهدف التسبب بأضرار جنائية» مرتبطة باقتحام البرلمان في يوليو الماضي.

وتشهد هونغ كونغ منذ أكثر من شهرين، احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، ثم أخذت التظاهرات منحنىً آخر، إذ طالب المشاركون فيها بمزيد من الحريات، وفيما هددت الصين بالتدخل عسكريًا، كما حشدت قوات كبيرة في المنطقة الحدودية مع هونغ كونغ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
سلامة يعرض على رئيس تونس محاولات «ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية»
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
إما حكومة جديدة أو انتخابات..يوم حاسم في المشهد السياسي الإيطالي
دولى
بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع ضحايا «إيبولا» في الكونغو إلى ألفين