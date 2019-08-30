إيقاف برلماني في هونغ كونغ خلال حملة اعتقالات

أوقف نائب برلماني مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ الجمعة، للمرة الأولى منذ بدء الحركة الاحتجاجية التاريخية في المستعمرة البريطانية السابقة في يونيو، حسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت عن حزب النائب.

وأشار حزبه الحماس المدني، على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن النائب تشيغ تشونغ، تم إيقافه ضمن حملة اعتقالات، فيما تحدثت الشرطة عن ضبط رجل في الـ 35 من عمره، معرفة عنه باسم عائلته فقط «تشينغ»، وقالت إنه كان ملاحقاً بتهمة «التآمر بهدف التسبب بأضرار جنائية» مرتبطة باقتحام البرلمان في يوليو الماضي.

وتشهد هونغ كونغ منذ أكثر من شهرين، احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، ثم أخذت التظاهرات منحنىً آخر، إذ طالب المشاركون فيها بمزيد من الحريات، وفيما هددت الصين بالتدخل عسكريًا، كما حشدت قوات كبيرة في المنطقة الحدودية مع هونغ كونغ.