تشاوش أوغلو: تركيا ستبحث عن بدائل إذا لم تحصل على مقاتلات «اف-35»

أعلنت تركيا الأربعاء أنّها ستتطلع إلى بدائل في حال استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج بيع مقاتلات «اف-35» في أعقاب حيازة أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي «اس-400».

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال زيارته لاستونيا، «نحن بحاجة إلى مقاتلات. إذا لم نستطع شراء اف-35، فإننا سنبحث عن حلول»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، وفق «فرانس برس».

وكانت تركيا وصفت القرار الأميركي باستبعادها من برنامج مقاتلات «اف-35» بأنه «مجحف». وبدأت تركيا خلال الأسبوع الحالي بتسلم دفعة ثانية من منظومة «اس-400»، في عملية قد تستمر حتى نهاية سبتمبر.

وكانت أنقرة طلبت شراء أكثر من مئة مقاتلة اف-35. غير أنّ المسؤولين الأميركيين اعتبروا أنّ ذلك لا يتواءم مع شراء منظومة «اس-400» الروسية، وأبدوا خشية من تعريض المعطيات التكنولوجية الأميركية للخطر.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته لموسكو الثلاثاء عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع روسيا في مجال الصناعات الدفاعية.