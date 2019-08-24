الرئاسة الفرنسية: «عناصر تقارب» بين ترامب وماكرون بشأن إيران والأمازون والتجارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 06:34 مساء

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب كانت لديهما خلال لقائهما الثنائي حول مأدبة غداء استمرت ساعتين السبت، «عناصر تقارب» بشأن ملفات كبيرة ستُطرَح في قمة مجموعة الدول السبع مثل التجارة وإيران وحرائق الأمازون.

وأشار قصر الإليزيه قبل الافتتاح الرسمي للقمة في بياريتس إلى أن الرئيس الفرنسي عمل خلال مأدبة الغداء هذه على «خلق الظروف اللازمة لإيجاد مستوى جيّد من التقارب داخل مجموعة (السبع) عبر الحصول على توضيحات من دونالد ترامب» بشأن المواضيع الرئيسية، وفق «فرانس برس».

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