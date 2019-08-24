ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» تغير وجهتها إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 12:15 مساء
ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" ترفع علم إيران، 18 أغسطس 2019، (فرانس برس)

أظهرت بيانات من موقع «مارين ترافيك» الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن يوم السبت أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها الآن إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان.

وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم «غريس 1» بعد احتجازها لمدة خمسة أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا، حسب ما ذكرت «رويترز».

أميركا تواصل مطاردة ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»

وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.

كانت بيانات سابقة قد أظهرت أن الناقلة التي كانت محملة بالنفط عن آخرها في طريقها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان. لكن البيانات الجديدة لموقع «مارين ترافيك» أظهرت يوم السبت أنها ستبحر‭‭‭ ‬‬‬الآن من أمام اليونان عبر البحر المتوسط وترسو في ميناء مرسين بجنوب تركيا في 31 أغسطس.

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