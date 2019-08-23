أميركا تواصل مطاردة ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»

ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» بعد إيقاف البحرية البريطانية لها بمضيق جبل طارق، 20 يوليو 2019 (الإنترنت)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة نفط إيرانية تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها.

وقال المسؤول لوكالة «رويترز»، بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها، «جرى إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة».

إبحار ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» بعد رفض الطلب الأميركي احتجازها

وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة أدريان داريا، التي كانت تعرف في السابق باسم غريس1، كانت متجهة صوب اليونان رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.