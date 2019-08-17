جبهة جديدة في التوتر بين واشنطن وطهران.. وشكوك حول مغادرة «غريس 1» جبل طارق

ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» بعد إيقاف البحرية البريطانية لها بمضيق جبل طارق، 20 يوليو 2019 (الإنترنت)

فتحت واشنطن جبهة جديدة في التوتر مع إيران بتصعيد الإجراءات ضد «غريس 1»، من خلال المذكرة التي أصدرتها الولايات المتحدة، أمس الجمعة، لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي ترسو في جبل طارق منذ احتجازها مطلع يوليو الماضي، وتستعد للإبحار بعدما سمحت لها سلطات المنطقة البريطانية بذلك، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة الدبلوماسية بين طهران وواشنطن وطهران.

وحتى ظهر اليوم السبت، لم يصدر أي رد فعل عن المملكة المتحدة أو جبل طارق على المذكرة التي أصدرتها وزارة العدل الأميركية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت وزارة العدل الأميركية في بيان أن ناقلة النفط تستخدم لتجارة «غير مشروعة» باتجاه سوريا، ينظمها الحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن على لائحتها «للمنظمات الإرهابية الأجنبية». واتهم وزير العدل الأميركي في المذكرة، الناقلة بالضلوع في مخطط «للوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي بهدف دعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا يرسلها الحرس الثوري الإيراني».

ولم يعرف ما إذا كانت واشنطن طلبت من سلطات جبل طارق تنفيذ مذكرة مصادرة السفينة بينما تقوم إيران بتغيير علمها واسمها وإرسال طاقم جديد لتبحر مجددا.

مذكرة أميركية لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»

واعترضت سلطات جبل طارق السفينة التي تحمل 2,1 مليون برميل من النفط الإيراني واحتجزتها في الرابع من يوليو للاشتباه بنقل حمولتها إلى سوريا في خرق للحظر الأوروبي المفروض على هذا البلد، وهو ما نفته إيران مرارا. فيما أعلنت سلطات المنطقة الصغيرة الواقعة في الطرف الجنوبي من إسبانيا، الخميس الماضي، أن المحكمة العليا قررت رفع الحجز عن السفينة بعد الحصول على تعهد خطي من طهران بعدم تسليم حمولتها إلى سوريا.

إيران تنفي أي ضمانات

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس الجمعة، أن بلاده لم تعط سلطات جبل طارق «أي ضمانة بأن غريس 1 لن تتوجه إلى سوريا». وقال في تصريح نقله موقع تابع لشبكة التلفزيون الرسمي إن «وجهة الناقلة لم تكن سوريا (...) وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحدا».

طهران تعلن أنها تواصلت مع بريطانيا بشأن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

وكتب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في تغريدة «ناقلتنا التي احتجزت بشكل غير شرعي أطلق سراحها. هذا النصر من دون تقديم أي تنازلات هو نتيجة دبلوماسية قوية وإرادة قوية للكفاح من أجل حقوق الأمة».