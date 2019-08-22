انطلاق الجولة التاسعة من مفاوضات واشنطن وحركة طالبان في الدوحة

الممثل الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد في صورة له في الدوحة تعود إلى الثامن من يوليو 2019. (فرانس برس)

قال مصدر أميركي إن واشنطن وحركة طالبان الأفغانية استأنفتا، الخميس، مفاوضاتهما في قطر بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بسحب القوات الأميركية من أفغانستان بعد 18 عاما من النزاع.

بدأت الجولة التاسعة من المحادثات التي انطلقت قبل عام بين المتمردين والأميركيين، وفقا للمصدر المقرب من المفاوضات الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» بأن الجنرال سكوت ميلر القائد الأعلى للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، كان حاضرا في مكان المفاوضات.

ويعقد الاجتماع على خلفية مقتل جنديين أميركيين الأربعاء في أفغانستان، وعشرات الانفجارات التي هزت الإثنين مدينة جلال آباد فضلا عن اعتداء انتحاري استهدف حفل زفاف السبت في كابل موقعا 80 قتيلا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق سحب أكثر من 13 ألف جندي أميركي من أفغانستان، مع جدول زمني واضح، وهو المطلب الرئيس لحركة طالبان التي ستلتزم في المقابل عدم استخدام منظمات إرهابية الأراضي التي تسيطر عليها.

كما من المتوقع أيضا أن يتضمن وقفا لإطلاق النار بين الحركة والأميركيين، أو على الأقل خفض العنف. وسيكون الاتفاق في حال التوصل إليه تاريخيا بعد 18 عاما من اجتياح أميركي لأفغانستان طرد طالبان من السلطة في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وفق «فرانس برس».

وتأمل واشنطن في إبرام اتفاق سلام مع طالبان بحلول الأول من سبتمبر، قبل الانتخابات الأفغانية المقرر أن تجري في الشهر ذاته والانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2020.

وصرح عباس ستانيكزاي كبير مفاوضي طالبان لوكالة «فرانس برس» الخميس بأن «عملية التفاوض تسير على ما يرام». وقد أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء استعدادها لاختتام المحادثات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح مرة أخرى الثلاثاء: «نحن هناك منذ 18 عاما، هذا أمر مثير للسخرية»، مضيفا «نتفاوض مع الحكومة ونتفاوض مع طالبان. هناك مناقشات جيدة وسنرى ما سيحدث».

بعد هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، من المقرر أن يزور المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد كابل من أجل تشجيع الاستعدادات للمفاوضات بين الأفغان، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.