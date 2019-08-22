ترامب: الله اختارني لخوض الحرب التجارية مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 08:53 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديقة البيت الأبيض، 21 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأنّ رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنّه «المختار من الله لأداء هذه المهمّة»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مطوّل عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض، «هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون». وأضاف «أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه المهمة»، قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلاً «أنا هو المختار»، مقتبساً في ذلك مصطلحاً توراتيًا، وفق الوكالة.

ملك إسرائيل
وأتى تصريح الرئيس الأميركي في نفس اليوم الذي استهلّه بتغريدات أورد فيها تصريحاً للمعلّق الإذاعي المحافظ واين آلن روت الذي قال إنّ «الرئيس ترامب هو أفضل رئيس بالنسبة لليهود ولإسرائيل في تاريخ البشرية، واليهود في إسرائيل يعشقونه كما لو كان ملك إسرائيل». وعقب ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكراً لك واين آلن روت على هذه الكلمات اللطيفة للغاية». وعصر الأربعاء كان وسم «ملك إسرائيل» من بين أكثر الوسوم المتداولة على تويتر في الولايات المتحدة.

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وفرض ترامب رسوماً جمركية قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً، كما يعتزم فرض تعرفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.

ورغم تحذير صندوق النقد الدولي من أنّ حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي، لا يبدو أنّ سيد البيت الأبيض بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب.

وقال ترامب الأربعاء «أنا أواجه الصين في التجارة، وهل تعرف ماذا؟ نحن نفوز»، مضيفًا: «لقد وضعني الناس في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع وهذا ما أقوم به».

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