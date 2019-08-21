الأطفال سلاح أميركا للتصدى للمهاجرين عبر قانون جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 09:44 مساء

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستزيل الحد القانوني لمدة احتجاز أطفال المهاجرين، في إطار حملتها على الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت وزارة الأمن الوطني أنها ستنهي اتفاق «فلورز سيتلمنت» بشأن التوطين، والذي أبرم عام 1997، وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوما.

وبموجب سياسة جديدة يبدأ تطبيقها خلال 60 يوما، ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة، بحسب «فرانس برس». وتهدف هذه الخطوة إلى إحباط آمال المهاجرين في الإفراج عنهم بعد اعتقالهم من قبل سلطات الحدود الأميركية، والاندماج بين صفوف السكان الأميركيين.

وقال ترامب في بيان: «لحماية هؤلاء الأطفال من الإساءة، ووقف هذا التدفق غير القانوني، يجب أن نغلق هذه الثغرات. هذه ضرورة إنسانية ملحة». وصرح كيفين ماكالينان وزير الأمن الوطني بالوكالة أن اتفاق «فلورز ستلمنت» أجبر الحكومة على الإفراج عن العائلات داخل البلاد بعد 20 يوما فقط «ما شجع على الدخول غير القانوني».

وأشار إلى أن «مهربي البشر يعلمون، كما يعلم الراغبون في الهجرة، أنه حتى لو عبروا الحدود بشكل غير قانوني، فإن الوصول إلى الحدود برفقة طفل يعني أنه سيتم إخلاء سبيلهم داخل الولايات المتحدة بانتظار إجراءات قضائية يمكن أن تستغرق 5 سنوات أو أكثر».

وفي مواجهة تدفق عشرات الآلاف من عائلات المهاجرين، والأطفال بدون مرافقين، عبر الحدود كل شهر، واجهت إدارة ترامب اتهامات بانتهاك اتفاق «فلورز ستلمنت»، وفصل الأطفال عن ذويهم المحتجزين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يقتحم مفاوضات نيمار بديبالا بعد تعثر برشلونة والريال يراقب
رياضة عالمية
من ضابط مغمور إلى رأس الدولة.. محطات في حياة البرهان حاكم السودان الجديد
عربى
إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
السجن 30 عامًا لتاجر أسلحة أردني باع صواريخ أرض- جو لمسلحين في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيسبوك» تتيح لمستخدميها تحكّما أكبر ببياناتهم الشخصية