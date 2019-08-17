أمطار غزيرة تشل إسطنبول وسيول تجتاح البازار الكبير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 09:32 مساء

ضربت مدينة إسطنبول، السبت، عاصفة قوية محملة بالأمطار، أودت بحياة أحد المشردين، وتسببت بإغراق أجزاء من «البازار الكبير» الشهير بمياه السيول.

وعثر على مشرد جثة هامدة في نفق بحي أونكابانه، بعد أن غرق على ما يبدو بمياه السيول، حسب«فرانس برس»، قبل أن تقوم الشرطة بإغلاق المنطقة.

كما أدت السيول إلى وقف خدمة العبارات بين الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة، فيما نبهت السلطات المواطنين إلى وجوب الحذر خلال الأحوال الجوية السيئة. واجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار التي استمرت قرابة الساعتين، البازار التاريخي (أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم)، فيما سارع أصحاب المتاجر إلى إفراغ المياه من الممرات.

وذكرت شبكة «إن تي في» التلفزيونية إن العديد من السيارات علقت في ازدحامات مرورية، فيما قامت عربات الإطفاء بعمليات إنقاذ.

 

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