أميركا: شرطة تكساس تعتذر عن «جر» رجل أسود بحبل بعد اعتقاله

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 11:36 صباحا
الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. (بي بي سي)


اعتذرت شرطة ولاية تكساس الأميركية عن صورة انتشرت لشرطيين أبيضين يركبان الخيل ويجران رجلاً أسود مكبل اليدين بحبل، أدت إلى احتجاجات عبر الإنترنت.

وقال رئيس شرطة غالفستون، فيرنون هيل، إن «الأسلوب مقبول في بعض السيناريوهات، لكن الضابطين لم يكونا موفقين في تصرفهما»، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

مشاهد من عصر العبودية
وأضاف هيل أنه لا توجد سوء نية فيما حدث، وأنه عدل إجراءات الإدارة كي تمنع استخدام هذه الأسلوب.

واعتبر كثير من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الصورة أعادت إلى الأذهان مشاهد من عصر العبودية.

وأضاف البيان أن «الضابطين اقتادا نيلي إلى أحد منشآت الشرطة، وأنه لم يكن مربوطا بالحبل، لكنه كان مقيد اليدين وقد ربط الحبل بالقيد».

وأردف البيان «نحن نفهم الانطباع السلبي لهذا الإجراء ونعتقد أنه من الأنسب التوقف عن استخدام هذا الأسلوب».

واعتذر رئيس شرطة غالفستون لـ«دونالد نيلي» عن الإحراج غير الضروري، مضيفا أن «الضابطين كان بإمكانهما انتظار سيارة الشرطة لنقله من مكان توقيفه».

وقال «لقد غيرنا الإجراءات على الفور لمنع استخدام هذا الأسلوب، وسنراجع جميع التدريبات والإجراءات المستخدمة للوصول إلى طرق أكثر ملاءمة».

كان خطأً غبيا
وقال مدير ائتلاف مقاطعة غالفستون من أجل العدالة، ليون فيليبس، لـ«بي بي سي» إن ملتقط الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لا يرغب في الكشف عن هويته.

وأضاف أنه «كان هذا خطأً غبيا، ما أعرفه هو أنه لو كان المتهم رجلا أبيض، فمن غير الممكن أن يتعاملوا معه بهذه الطريقة».

وأشار فيليبس إلى أن «نيلي مصاب بمرض عقلي، ولذا كان يتوجب على الضباط الانتظار، بغض النظر عن المدة التي ستستغرقها سيارة النقل للوصول إلى مكان توقيفه، إذ إن الأمر ليس كما لو كانوا يتلقون المال مقابل الاعتقال».

وقال فيليبس إنه يخطط لتقديم طلب مفتوح لمكتب البلدية، للنظر في سياسات تنفيذ القانون، متابعا أن «الضابطين لم يخالفا الإجراءات، وتساءل عن الإجراءات والطرق الخاصة بنقل السجناء؟».

وأضاف متسائلا: «كيف لي أن أعرف أن الإجراءات لم توضع في العام 1875؟ هناك الكثير من الأسئلة التي لم يجب عنها».

الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. (بي بي سي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب سنها قانونًا يهدد ترشحه للرئاسة مجددا
دولى
رسميًا.. واين روني لاعبًا ومدربًا لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
جريدة «الوسط»: قصف على الجفرة ومصراتة.. وسلامة «يقصف» داخل مجلس الأمن
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فائدة غير متوقعة للإنجاب في عمر متأخر