الشركات الصينية توقف شراء المنتجات الزراعية الأميركية

أعلنت الشركات الصينية، الإثنين، التوقف عن شراء منتجات المزارع الأميركية بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم على واردات بلاده من الصين.

ونقلت وكالة الصين الجديدة الرسمية عن هيئة التنمية الوطنية والإصلاح ووزارة التجارة قولهما إن الصين «لن تستبعد موقتًا احتمال فرض تعريفات إضافية على وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية للصفقات المبرمة بعد 3 أغسطس، كما أوقفت الشركات الصينية ذات العلاقة مشترياتها موقتًا من منتجات المزارع الأميركية»، وفق «فرانس برس».

وأعاد ترامب، الخميس، إطلاق الحرب التجارية بعد جلسة مفاوضات قصيرة بين المفاوضين الأميركيين والصينيين في شانغهاي لم يتم خلالها إحراز تقدم.

وأعلن الرئيس الأميركي أن إدارته ستفرض، اعتبارًا من الأول من سبتمبر، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على ما قيمته 300 مليار دولار من البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة سنويًّا، التي كانت حتى الآن مستثناة من هذه الضريبة.

وفرضت واشنطن قبل هذه الخطوة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25٪ على ما قيمته أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً. وحذّرت الحكومة الصينية من أنّه لن يكون أمامها من خيار سوى اتخاذ تدابير انتقامية إذا وضع دونالد ترامب تهديده موضع التنفيذ.