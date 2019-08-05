الشركات الصينية توقف شراء المنتجات الزراعية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 09:07 مساء

أعلنت الشركات الصينية، الإثنين، التوقف عن شراء منتجات المزارع الأميركية بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم على واردات بلاده من الصين.

ونقلت وكالة الصين الجديدة الرسمية عن هيئة التنمية الوطنية والإصلاح ووزارة التجارة قولهما إن الصين «لن تستبعد موقتًا احتمال فرض تعريفات إضافية على وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية للصفقات المبرمة بعد 3 أغسطس، كما أوقفت الشركات الصينية ذات العلاقة مشترياتها موقتًا من منتجات المزارع الأميركية»، وفق «فرانس برس».

وأعاد ترامب، الخميس، إطلاق الحرب التجارية بعد جلسة مفاوضات قصيرة بين المفاوضين الأميركيين والصينيين في شانغهاي لم يتم خلالها إحراز تقدم.

وأعلن الرئيس الأميركي أن إدارته ستفرض، اعتبارًا من الأول من سبتمبر، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على ما قيمته 300 مليار دولار من البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة سنويًّا، التي كانت حتى الآن مستثناة من هذه الضريبة.

وفرضت واشنطن قبل هذه الخطوة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25٪ على ما قيمته أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً. وحذّرت الحكومة الصينية من أنّه لن يكون أمامها من خيار سوى اتخاذ تدابير انتقامية إذا وضع دونالد ترامب تهديده موضع التنفيذ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوسيط الأفريقي: مهمتي في السودان انتهت ومتفائل بنجاح التجربة
عربى
التوقيع رسمياً على وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان ومصر والسعودية ترحبان
عربى
«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل الأزمة الليبية
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكواب البيتزا