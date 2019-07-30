القضاء الأوكراني يأمر بمصادرة ناقلة روسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 06:23 مساء

أمرت محكمة أوكرانية الثلاثاء بمصادرة ناقلة نفط روسية احتُجزت الأسبوع الماضي لتورّطها في نزاع بحري وقع العام الماضي بين أوكرانيا وروسيا، بحسب ما أعلن المدّعي العام العسكري أناتولي ماتيوس.

وأصدرت محكمة أوديسا في جنوب البلاد الإثنين قرارًا بمصادرة الناقلة النفطية "نيكا سبيريت»، بحسب ما جاء في وثائق نشرها المدّعي العام. وقال ماتيوس إن «المحكمة صادرت السفينة المذكورة»، مضيفًا «قمنا بذلك قانونيًا»، وفق «فرانس برس».

وقال جهاز الأمن الأوكراني الأسبوع الماضي إنه احتجز الناقلة الروسية المعروفة سابقًا باسم «نيما» لدى دخولها ميناء اسماعيل في منطقة أوديسا.

وصادر المحققون وثائق كانت على متن الناقلة واستجوبوا طاقمها المؤلف من 10 أفراد. واحتجز الأمن الأوكراني الناقلة لكنّه أفرج عن أفراد الطاقم العشرة وسمح لهم بالعودة إلى روسيا. وفي نوفمبر أطلقت روسيا النار على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية خلال محاولتها الدخول من البحر الأسود إلى بحر أزوف عبر مضيق كيرتش.

وتقول أوكرانيا إن الناقلة الروسية شاركت في المواجهة التي شكّلت أخطر اشتباك مفتوح بين الدولتين في السنوات الأخيرة. وتحتجز روسيا منذ تلك المواجهة 24 بحاراً أوكرانياً وتعتزم محاكمتهم. وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في أول اتصال هاتفي بينهما إمكانية تبادل السجناء بين البلدين.

والعلاقات بين الدولتين الجارتين متوترة منذ العام 2014 على خلفية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ودعمها تمردًا انفصالياً في شرق أوكرانيا في نزاع أسفر عن نحو 13 ألف قتيل.

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