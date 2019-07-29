ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي في جنوب الصين إلى 42 قتيلًا

ارتفعت إلى 42 فردًا، حصيلة وفيات انزلاق التربة في إقليم غويتشو الجبلي جنوب غرب الصين، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي «سي سي تي في»، فيما اُعتُبر تسعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت السلطات المحلية إن عمليات البحث والإنقاذ في منطقة شويتشنغ في إقليم غويتشو، حيث طمر انهيار أرضي وقع الثلاثاء 22 منزلًا، قد توقّفت ليل الأحد، وفق «فرانس برس».

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» بأن الحكومة رصدت مبلغ 30 مليون يوان (4.35 ملايين دولار) لعمليات البحث والإنقاذ في الإقليم، ولإيواء الناجين. ودائمًا ما تحصل انزلاقات للتربة في المناطق الريفية والجبلية في الصين، خصوصًا خلال الأمطار الغزيرة.

وفي أغسطس 2017، لقي 30 شخصًا على الأقل حتفهم في انزلاقين منفصلين للتربة في إقليم غويتشو نفسه.