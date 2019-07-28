قارب كوري شمالي يخترق مياه «الجنوبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 08:31 صباحا
قارب مراقبة كوري شمالي في نهر يالو . (فرانس برس)

دخل قارب كوري شمالي، على متنه ثلاثة أشخاص، المياه الكورية الجنوبية واُقتيد إلى أحد الموانئ الكورية الجنوبية، حسب هيئة الأركان المشتركة.

وعبر القارب الخشبي، مساء السبت، الخط الذي يمثّل، بحكم الأمر الواقع، الحدود البحرية بين البلدين في البحر الشرقي المعروف أيضًا باسم «بحر اليابان»، وفق ما نقلت «يونهاب» عن المصدر نفسه.

واُقتيد القارب ومَن عليه إلى ميناء عسكري كوري جنوبي، على أن يتم فتح تحقيق، استنادًا إلى قيادة الجيش. ولم يكن ممكنًا تحديد ما إذا كان الأشخاص على متنه من المنشقين أم أنهم عبروا الحدود البحرية بطريق الخطأ، حسب وكالة «فرانس برس».

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في يونيو الماضي، عبرَقارب صيد كوري شمالي، على متنه أربعة رجال، الحدود البحرية بين الكوريتين، دون أن يتم اكتشافه، ورسا بكوريا الجنوبية. وتمت وقتذاك إعادة اثنين منهم إلى بلادهما، بينما أعرب الاثنان الباقيان عن رغبتهما باللجوء للجنوب.

وفر أكثر من 30 ألف كوري شمالي من بلادهم، لكن قلائل من هؤلاء عبروا الحدود بين البلدين بسبب خضوعها لحراسة مشددة وحقول الألغام فيها.

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