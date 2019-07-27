ماكرون يستقبل بوتين في أغسطس المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أنه سيستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية أواخر أغسطس، قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة السبع في باريس.

وقال ماكرون إن المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين في بريغانسون في جنوب شرق فرنسا يوفر «عزلة للعمل ويتيح تلقي كافة الاتصالات الدولية واستقبال الرؤساء الأجانب، وبينهم فلاديمير بوتين خلال بضعة أسابيع»، وفق «فرانس برس».

وتستضيف فرنسا من 24 حتى 26 أغسطس في باريس قمة مجموعة السبع (الثماني قبل استبعاد روسيا منها). وكان الرئيس الفرنسي أعلن، إثر اتصال مطوَّل أجراه مع نظيره الروسي، في اليابان أواخر يونيو أنه سيعقد «في الأسابيع المقبلة لقاءً ثنائيًّا مع الرئيس» الروسي.

وكان ماكرون قد اعتبر أنه «في إطار رئاسة مجموعة السبع، لا غنى عن القيام بهذه المبادرة» مع روسيا بغية «استكشاف كل أوجه التعاون في مسائل زعزعة الاستقرار أو النزاع، من دون سذاجة، لكن أيضًا من دون إغلاق الأبواب». وفي اليوم الثالث من عطلته في بريغانسون توجه الرئيس الفرنسي السبت إلى تونس للمشاركة في مراسم دفن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وعاد في اليوم نفسه.

ومساء زار لدقائق قرية بورم لي ميموزا المجاورة، وقد التقط المارة صورًا معه. وأشار ماكرون إلى أن «العطلة ستكون حافلة بالعمل»، مضيفًا: «أنا على تواصل دائم مع أعضاء الحكومة». ومن المقرر أن يشارك ماكرون في منتصف أغسطس في مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال الحلفاء في منطقة بروفانس في جنوب فرنسا، إبان الحرب العالمية الثانية.