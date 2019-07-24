وكالة الطاقة الذرية تبدأ عملية البحث عن مدير جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 03:44 مساء

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعقد اجتماعاً الخميس لبدء عملية البحث عن مدير عام جديد لها خلفاً ليوكيا أمانو الذي توفي الأسبوع الماضي

ومن بين الأسماء المتداولة لخلافة امانو الروماني كورنيل فيروتا، أحد أقرب مساعدي أمانو وكبير المنسّقين الحاليين في الوكالة، ورافايل غروسي سفير الأرجنتين لدى الوكالة، وفق «فرانس برس».

ويحظى هذا المنصب بأهمية بالغة، خصوصاً في ظلّ الخلافات الدولية المتصاعدة إزاء الأنشطة النووية لإيران.

وقالت الوكالة الأربعاء إن الاجتماع الخاص لمجلس حكامها سيختار أيضاً مديراً عاماً مؤقتاً، نظراً للعملية المطولة الضرورية لاختيار مدير عام دائم. وتوفي الدبلوماسي الياباني أمانو الذي ترأس الوكالة منذ ديسمبر 2009، الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 72 عاماً. ولم ترد أي تفاصيل عن سبب الوفاة إلا أنه كان يعاني من المرض منذ عدة أشهر.

وكان المفترض أن تنتهي ولايته الثالثة على رأس الوكالة في نوفمبر 2021، إلا أنه كان يعتزم الإعلان عن نيته التنحّي في وقت مبكر لأسباب صحية. وتواجه الوكالة حالياً أزمة الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في مايو 2018.

والوكالة مكلفة مراقبة الأنشطة النووية لإيران وضمان التزامها بشروط الاتفاق. وتتضمن قوانين الوكالة العديد من المراحل ضمن عملية اختيار أمين عام جديد، وهي إجراءات تستغرق عادة سنة، بحسب ما قال مصدر قريب من الوكالة.

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