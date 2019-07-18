أول تعليق من طهران على الطائرة الإيرانية المسيّرة التي أسقطتها أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 11:22 مساء

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس أنه «لا يملك أيّ معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة»، وذلك بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار فوق مضيق هرمز.

وقال ظريف لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «ليست لدينا أي معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة اليوم»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وكان ترامب أعلن أنّ سفينة عسكرية أميركية كانت تبحر في مضيق هرمز الخميس أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة.

 

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