«الصحة العالمية» تعتبر وباء إيبولا «حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًّا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 10:08 مساء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن وباء إيبولا الذي يتفشى في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح «حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًّا»، في تصنيف نادر يقتصر على أخطر أنواع الأوبئة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، في بيان، «لقد حان الوقت لكي يحتاط العالم»، معلنًا أنه قبِل توصية مستشاريه بإعلان حالة الطوارئ، وفق «فرانس برس».

وهذه هي المرة الخامسة التي تعلن فيها المنظمة حالة الطوارئ. وكانت المنظمة أعلنت حالة الطوارئ بعد جائحة فيروس «إتش1 إن1» أو إنفلونزا الخنازير في العام 2009، وتفشي فيروس شلل الأطفال في العام 2014، ووباء إيبولا في غرب إفريقيا بين العامين 2014 و2016، وفيروس «زيكا» في 2016.

ورحب الاتحاد الدولي لجمعيات «الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر» بقرار المنظمة. وأعلن الاتحاد في بيان عن أمله بأن يسهم القرار «الذي لا يغير الواقع على الأرض بالنسبة للمصابين أو للشركاء المنخرطين في التصدي، في إعطاء الأزمة الاهتمام الدولي الذي تستحق».

وتسببت الحمى النزفية في وفاة 1668 شخصًا منذ الإعلان عن الوباء في الأول من أغسطس العام الماضي، بحسب وزارة الصحة الكونغولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي»: اقتحام حقول الآبار وقطع الكهرباء وإيقاف ضخ المياه
ليبيا
«فرسان المتوسط» على ساحل المحيط الأطلسي
رياضة محلية
خبراء فرنسيون يلتقون رواد أعمال شباب لمناقشة احتياجات العمل في ليبيا
ليبيا
إيرادات النفط تهبط 25% إلى 1.7 مليار دولار في يونيو بسبب انقطاع الكهرباء
ليبيا
«الموارد المائية» تتوقع تأخر وصول مياه الحقل الشرقي لطرابلس
ليبيا
صالح الأبيض يجري عملية الكلى بالصين ويبعث برسالة لمحبيه
ثقافة وفن
إيران تكشف مصير ناقلة النفط «المحتجزة» في مضيق هرمز
دولى
إيطاليا: ضبط أسلحة متطورة وصاروخًا يملكه الجيش القطري بحوزة جماعة يمينية متطرفة ...
دولى
بيان سداسي يدعو لوقف القتال ورفض الحل العسكري والعودة للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
وكالة أميركية تتوقع استقرار مستوى إنتاج ليبيا من النفط حتى 2020
ليبيا
المركزي: 5 مليارات دينار فائض انفاق و11 مليار دينار رسوم النقد الأجنبي في النصف ...
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوكايين في علب مسحوق الغسيل