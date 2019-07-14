سفير بريطانيا بواشنطن: ترامب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران لارتباطها بأوباما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 01:54 صباحا
صورة أرشيفية تظهر مصافحة بين الرئيسين الأميركيين الحالي دونالد ترامب والسابق باراك أوباما. (فرانس برس)

أظهرت وثائق مسرّبة، السبت أنّ سفير بريطانيا لدى واشنطن يَعتقد أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الصفقة النوويّة الموقّعة مع إيران لأنّها مرتبطة بسلفه باراك أوباما.

وكتب السفير البريطاني كيم داروش في برقيّة دبلوماسيّة تعود إلى مايو 2018، أنّ «الإدارة الأميركية تقوم بعملٍ من التخريب الدبلوماسيّ، وذلك على ما يبدو لأسبابٍ إيديولوجية وشخصيّة -(لأنّها) كانت صفقة أوباما»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وهذه البرقيّة جزء من دفعة ثانية من التّقارير المسرّبة التي نشرتها صحيفة «ذا ميل أون صنداي»، في وقتٍ كانت برقيّة أولى قد تسرّبت ودفعت داروش إلى الاستقالة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان وزير الخارجيّة البريطاني آنذاك بوريس جونسون قد توجّه في مايو 2018 إلى واشنطن لمحاولة إقناع ترامب بعدم التخلّي عن الصفقة النوويّة مع إيران. وفي برقيّة تمّ إرسالها عقبَ ذلك، أشار داروش إلى وجود انقسامات في فريق ترامب بشأن هذا القرار، موجّهًا الانتقاد إلى البيت الأبيض بسبب عدم امتلاكه استراتيجيّةً طويلة الأمد. 

وكان داروش قد وصف في مذكرات نُشرت السبت الماضي الرئيس الأميركي بأنه "مختلّ" و"غير كفؤ"، موجّهًا انتقادات حادّة لأداء الإدارة الأميركية.

وأثارت التسريبات غضب الرئيس الأميركي الذي أكّد الإثنين الماضي، أنّ «الولايات المتحدة لن تجري بعد الآن اتصالات مع داروش»، واصفًا الدبلوماسي البريطاني بأنه «غبيّ جدًا». كما طاولت انتقادات ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي كانت قد سارعت الى التعبير عن دعمها لسفيرها.

والأربعاء كتب الدبلوماسي في رسالة استقالته التي وجّهها إلى رئيس السلك الدبلوماسي البريطاني سيمون مكدونالد «منذ تسريب الوثائق الرسميّة الصادرة عن هذه السفارة، أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي كسفير»، موضحا أن «الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة إليّ أن أواصل تأدية واجبي كما أرغب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: منافس لـ«تيسلا» الكهربائية بـ40 ألف دولار