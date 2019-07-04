الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بريطانيا وتعتبر إيقاف الناقلة الإيرانية عمــلًا غير قانوني

وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بريطانيا على خلفية إيقاف القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق الخاضع للسيطرة البريطانية جنوب إسبانيا، مشيرة إلى أن «إيقاف الناقلة الإيرانية عمل غير قانوني».