بومبيو يعد بدعم غوايدو قبل مسيرة يوم استقلال فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 09:40 مساء
المعارض الفنزويلي خوان غوايدو خلال مؤتمر في جامعة ميتروبوليتان في كراكاس في 26 يونيو 2019. (فرانس برس)

وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، بمواصلة تقديم الدعم القوي لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الذي يستعد لتنظيم مسيرة جديدة بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولا مادورو.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، إن «بومبيو عبر عن دعم الولايات المتحدة الثابت لغوايدو والجمعية الوطنية والشعب الفنزويلي في سعيهم لاستعادة الحرية والازدهار في بلادهم».

واتصل بومبيو هاتفيًا بـ«غوايدو» رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، قبل عيد استقلال فنزويلا في 5 يوليو، وهو اليوم الذي يعتزم فيه غوايدو تنظيم مسيرة جديدة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأعلنت الولايات المتحدة والدول الكبرى في أميركا اللاتينية في يناير أن مادورو رئيس غير شرعي لفنزويلا، واعترفت بغوايدو رئيسًا انتقاليًا بعد انتخابات العام الماضي. 

إلا أن مادورو صمد أمام حملة الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة وشملت فرض عقوبات على صادرات فنزويلا من النفط، ولا يزال يتمتع بدعم روسيا والصين وكوبا.

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