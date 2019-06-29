المخابرات الفلسطينية تعتقل رجل أعمال شارك في مؤتمر المنامة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 05:37 مساء

ذكر مصدر أمني فلسطيني أن جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقل، السبت، فلسطينيًّا كان شارك في مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي عُـقد في البحرين قبل أيام وقاطعته السلطة الفلسطينية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن جهاز المخابرات اعتقل صلاح أبو مياله، أحد رجال الأعمال من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، لكن عائلته قالت إن «لا معلومات لديها عن موضوع الاعتقال»، وفق «فرانس برس».

وعلم أن أبو مياله في السبعينات من العمر ويعاني مشاكل صحية. وذكر المصدر أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارًا باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال ورشة المنامة الاقتصادية. وعُـقدت ورشة المنامة الاقتصادية في العاصمة البحرينية في 25 و26 يونيو، بدعوة من الولايات المتحدة التي عرضت خطتها الاقتصادية للشرق الأوسط التي يفترض أن تواكب الحل السياسي الذي لم يعلن.

وعارضت السلطة الفلسطينية وكذلك حركة «حماس» والمنظمات الأهلية الفلسطينية هذا اللقاء، مؤكدة أن الحل السياسي للصراع مع إسرائيل يجب أن يتقدم على الحل الاقتصادي.

غير أن بعض الفلسطينيين الذين لم يعرف عددهم بالتحديد، شاركوا في المؤتمر بصفة فردية رغم معارضة السلطة الفلسطينية لها، وبينهم أبو مياله ورجل الأعمال أشرف الجعبري الذي أثار جدلًا بين الفلسطينيين بسبب علاقاته مع الإسرائيليين. وكان رجال الأعمال الفلسطينيون قاطعوا أعمال الورشة، واعتبرت السلطة الفلسطينية أنها «فشلت فشلًا ذريعًا».

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، السبت، في بيان: «إن الفشل الذريع الذي منيت به ورشة المنامة، رغم سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها إدارة (الرئيس دونالد) ترامب مع الجميع، يجب أن تشكل رسالة واضحة للسيد ترامب وإدارته بأن سياسة الإملاءات والتهديد والوعيد لم تعد تجدي مع شعبنا الصامد وقيادته الشرعية».

وتتهم السلطة الفلسطينية الفريق الذي عينه ترامب لوضع خطة السلام برئاسة صهره غاريد كوشنر بالانحياز الكامل لإسرائيل.

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