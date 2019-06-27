كندا تدرج «منظمة نازية» في قائمة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 09:03 صباحا
سيارة للشرطة الكندية، (ا ف ب)

أدرجت كندا، منظمة من اليمين المتطرف في قائمة مراقبة الإرهاب للمرة الأولى، هي: «دم وشرف»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة، اليوم الخميس، إلى أن المنظمة «توصف بأنها جزء من شبكة دولية تابعة للنازية الجديدة التي تستمد عقيدتها من ألمانيا النازية».

وقال بيان كندي إن «دم وشرف»، التي تأسست في بريطانيا عام 1987، قامت بأعمال عنف «بما في ذلك القتل والتفجير عبر ذراعها العسكري (كومبات 18)».

وأضاف البيان أن «هجمات (دم وشرف) وقعت في أميركا الشمالية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى إدانة أربعة من أعضاء المنظمة في فلوريدا عام 2012 بتهمة قتل رجلين مشردين.

وتضم قائمة الكيانات الإرهابية في كندا 60 مجموعة ومنظمة، معظمها جماعات جهادية وقومية عنيفة إضافة إلى ميليشيات يسارية.

وتأتي إضافة المجموعة الجديدة بعد نشر جهاز الاستخبارات الكندي الجمعة، تقريره العام ،2018 الذي يقول فيه إن «كندا تعرضت لهجمات عنيفة منذ ،2014 ارتكبها أفراد تأثروا كليًا أو جزئيًا بالتطرف اليميني».

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