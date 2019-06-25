ترامب يرد على اتهامه باغتصاب صحفية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (الإنترنت: أرشيفية)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مزاعم كاتبة في إحدى المجلات النسائية، اتهمته بأنه اعتدى عليها جنسيًا خلال فترة التسعينات في غرفة تجربة الملابس في أحد متاجر نيويورك، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة، اليوم الثلاثاء، إلى أن ترامب أدلى بهذا التعليق في مقابلة مع موقع وصحيفة «ذا هيل»، أمس، والتي سألته عن واقعة الاغتصاب المزعوم التي أوردتها الكاتبة والصحفية، إي جين كارول، في كتاب جديد لها.

وأجاب ترامب عن هذه المزاعم خلال المقابلة التي جرت في مكتبه في البيت الأبيض: «سأقولها باحترام كبير: أولاً أنها ليست نوعي، ثانيًا، هذا لم يحدث أبدًا، لم يحدث أبدًا، حسنًا؟»، معقبًا: «إنها تكذب تمامًا.. لا أعرف شيئًا عن هذه المرأة، لا أعرف شيئًا عنها».

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ورواية كارول، التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي بعدما نشرت مجلة «نيويورك» مقتطفات من كتابها الجديد، يجعل منها المرأة رقم 16 على الأقل التي تتهم ترامب بارتكاب اعتداء جنسي قبل أن يصبح رئيسًا. وهي قالت إنها التقت ترامب عن طريق المصادفة في متجر «بيرغدورف غودمان» للملابس الفاخرة في مانهاتن، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة لم يسمها.

ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس، وعقبت: «وفي اللحظة التي أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهي ودفعني نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة ووضع فمه على شفتي». وتقول كارول إن ترامب ثبتها على الحائط قبل أن تتمكن من دفعه بعيدًا عنها والهرب من غرفة تجربة الملابس، مشيرة إلى إنها لم تتقدم بشكوى إلى الشرطة بعد الاعتداء خوفًا من تبعات ذلك عليها.