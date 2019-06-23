مرشح حزب إردوغان يقرّ بالخسارة في جولة الإعادة ببلدية إسطنبول

بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لانتخابات بلدية إسطنبول. (الإنترنت- أرشيفية)

أقرّ مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لانتخابات بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، الأحد، بخسارته أمام منافسه المعارض أكرم إمام أوغلو، قائلاً «منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح».

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية عن يلدريم قوله «سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول»، متابعًا « أدعو الله تعالى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول ولمستقبله».

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وعاد ملايين الأتراك، الأحد، مرة أخرى إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول، بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادتها عقب فوز أكرم أوغلو في نهاية مارس الماضي، وذلك لأسباب تتعلق بمخالفات انتخابية.

أعلنت لجنة الانتخابات التركية تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض إكرام إمام أوغلو في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.