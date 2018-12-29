«العدالة والتنمية» التركي يرشح يلدريم لرئاسة بلدية إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 06:25 مساء

انتخب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ليكون مرشحه لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في مسعى لإبقاء أكبر المدن التركية في يد الحزب بعد انتخابات 2019.

وتولى يلدريم رئاسة الوزراء بين 2016 و2018 في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان. وكان آخر رئيس وزراء لتركيا قبل إلغاء النظام البرلماني واستبدال النظام الرئاسي به، وعلى رأسه إردوغان في يوليو، بحسب «فرانس برس».

وقدم إردوغان، زعيم حزب «العدالة والتنمية» ورئيس بلدية إسطنبول سابقًا، يلدريم مرشحًا لانتخابات رئاسة بلدية المدينة التي ستجرى في 31 مارس، خلال مراسم نقلها التلفزيون، وقد نقل عن الرئيس في الماضي قوله لحزبه: «إذا خسرنا إسطنبول، خسرنا تركيا»


ويزيد عدد سكان المدينة عن 15 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان تركيا 80 مليون. ويلدريم (63 عامًا) الذي تولى رئاسة البرلمان بعد انتخابات يونيو هذا العام، هو من المخلصين لإردوغان وعمل في السابق وزيرًا للنقل.

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