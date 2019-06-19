كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية لقمة قبل زيارة ترامب المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 08:29 مساء

قال الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لدى كوريا الشمالية، لي دو-هون، الأربعاء، إن على كوريا الشمالية عقد قمة ثانية مع كوريا الجنوبية قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى سول خلال الأيام المقبلة.

وقال لي في تصريحات خلال منتدى لمركز «أتلانتيك كاونسيل» للأبحاث في واشنطن: «أدعو كوريا الشمالية للاستجابة لدعوة الرئيس مون (جيه-إن) بشأن عقد قمة بين الكوريتين، إذا كان ذلك ممكنًا، قبل زيارة الرئيس ترامب كوريا الأسبوع المقبل»، وفق «رويترز».

وتحدث الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، أمام نفس المنتدى في سياق منفصل. وقال إن واشنطن وبيونغ يانغ تتفهمان الحاجة إلى المرونة فيما يتعلق بإجراء مزيد المحادثات النووية.

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