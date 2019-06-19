الأمم المتحدة: رقم قياسي في أعداد اللاجئين حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 08:30 صباحا
مهاجرون فنزويليون ينتظرون تقديم طلبات لجوء على حدود البيرو، 14 يونيو 2019، (ا ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 70 مليون شخص على قوائم المهاجرين أواللاجئين نهاية 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

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ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تقرير سنوي حول اللاجئين، العدد بأنه «متحفظ»، وخصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في فنزويلا لم يتم إحصاؤهم بالكامل. وفي نهاية 2017، بلغ عدد الذين أجبروا على النزوح من ديارهم بسبب العنف أو الاضطهاد 68.5 مليون شخص.

ونسبت المفوضية تزايد العدد لاستمرار النزوح في إثيوبيا بسبب النزاعات العرقية، وفي فنزويلا حيث يفر الآلاف كل يوم وسط انهيار اقتصادي تسبب في نقص المواد الغذائية والدواء. وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين فروا من فنزويلا منذ مطلع 2016 بنحو 3.3 مليون شخص.

وفي الإجمال فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في السنوات العشرين الماضية، ويتخطى حاليا عدد سكان تايلاند.

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